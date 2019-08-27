英名媛涉替愛潑斯坦引薦少女　受害姊妹刊文控訴

美國「元首級淫媒」愛潑斯坦生前被控與未成年少女進行性交易，英國名媛吉絲納被指擔任其助手，協助引薦少女。美媒周一（26日）刊登由一對聲稱受害的姊妹撰寫的文章，公開兩人被猥褻和恐嚇的過程。



《紐約時報》刊登受害人瑪麗亞（Maria Farmer）和法默（Annie Farmer）的文章，當時25歲的前者稱在1996年大學畢業前結識了愛潑斯坦，對方給予她採購畫作的工作機會。她曾目撃吉絲納和司機出外替愛潑斯坦搜獵少女。她亦曾被到訪愛潑斯坦辦公室的美國總統特朗普注視，直到愛潑斯坦答稱：「她不是你的。」



瑪麗亞憶述有一晚被愛潑斯坦要求替他按摩腳部，之後兩人連同吉絲納在床上看電視，期間她遭到兩人摩擦她的身體、評頭品足，並按捏她的乳頭直到出現瘀傷。她逃出後向當時16歲的妹妹法默坦白，發現對方亦曾在電影院被愛潑斯坦上下其手、被要求提供腳部按摩服務及被吉絲納抓過赤裸的胸部。



瑪麗亞曾向紐約市警察局報案，被轉介往聯邦調查局，最終不了了之。她亦曾向記者舉報，但故事未有被刊出。她聲稱曾收到吉絲納的警告，對她說：「妳最好小心點，我知道妳經常去西側高速公路。若妳在那裏記得小心，因為那裏有很多致命方法。」