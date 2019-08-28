Google前星級工程師　被控盜竊自動駕駛車輛技術

美國科技巨企Google一名被視為自動駕駛汽車先驅的星級前工程師，周二（27日）被控在離開Google並加盟叫車服務公司優步前，盜取關於這種車輛的機密技術。



39歲的列萬多夫斯基（Anthony Levandowski）被控33項貿易機密盜竊罪，每項罪名若成立將面臨監禁10年和罰款25萬美元（約195萬港元），若全部控罪成立，他需要繳付的罰款將達825萬美元即合共825萬美元（約6,435萬港元）。列萬多夫斯基的律師強調他清白，指「他沒有從任何人手上偷去任何東西」，因為列萬多夫斯基當年是以Google授權員工身分下載有關文件，而且沒有將文件給予優步。



案件始於是2017年Google的自動駕駛車輛研發子公司Waymo入稟控告優步和它的自動駕駛車輛研發子公司Otto，指優步和Otto盜取有關技術，優步去年同意以2.45億美元（約19.2億港元）庭外和解，但法官當時罕有地建議開展刑事調查，認為他所檢視的證據已足夠斷定曾經涉及盜竊。



檢察部門指案件尚在調查，並指Google、Waymo及優步都非常配合調查，但拒絕透露優步和它的前行政總裁卡蘭尼克是否調查目標。卡蘭尼克在之前Waymo指控優步和Otto的訴訟中承認優步需要發展自動駕駛汽車去保持自己在叫車服務行業中的龍頭地位，並自2015年起便游說列萬多夫斯基過檔，最後在列萬多夫斯基離開Google並成立Otto後不久，Otto就被優步收購。不過卡蘭尼克強調從未因此而想過從Google偷走任何技術。