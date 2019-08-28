被指度假村有臭蟲　特朗普稱「激進左翼民主黨人」造謠

美國總統特朗普日前在G7峰會結束期間，表示可能把明年的峰會地點選在邁阿密的特朗普國家多羅高爾夫球度假村，但隨即有報道出這個度假村有臭蟲，周二（27日）被特朗普抨擊為「不實惡意」謠言。



特朗普在今年峰會舉行的法國比亞里茨表示，特朗普國家多羅高爾夫球度假村（Trump National Doral Miami）是明年峰會理想地點。但一返到華盛頓，他就急不及待在社交網站呼冤，怒稱「多羅沒有臭蟲」。他寫道：「激進左翼民主黨人在聽聞國家多羅高爾夫球度假村會被考慮作為下屆G7峰會的完美地點後，散布這個不實的惡意謠言。這不太好。」



而因為有關事件，特朗普臭蟲（#Trumpbedbugs）的標籤周一（26日）在社交網站Twitter爆紅，之前許多評論指控特朗普利用職務為他的高爾夫球度假村招攬生意。



特朗普的法律團隊曾在2017年和度假村一名賓客庭外和解，該賓客自稱在特朗普國家多羅高爾夫球度假村的一幢別墅內被臭蟲咬，並拍照公諸於世。有關報道指度假村方面曾指摘該賓客，說「他是唯一接近和導致臭蟲出現的原因」。

