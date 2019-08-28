迫親生骨肉吃狗糞　女子疏忽照顧兒童判緩刑7年

美國俄克拉何馬州34歲母親摩爾（Mary Elizabeth Moore）疏忽照顧兩名年僅，她兩名5歲與3歲的孩子嚴重營養不良；長女更向當局表示自己曾被迫吃狗糞。摩爾最後被控兩項疏忽照顧兒童罪，她上周五（23日）被判7年緩刑，期間除非當局事前安排，否則她不准見兩名子女。



摩爾在庭上不承認自己對子女的疏忽照顧達到起訴書的程度，但最後表示不會抗辯。她在今年4月被起訴，當時5歲長女的體重只有11公斤，3歲的兒子只有8公斤。長女體內有寄生蟲，相信是吃了狗的糞便而感染；當局表示，摩爾沒有完善照顧子女，導致她們飽受蛋白質營養不良（protein-calorie malnutrition）之苦。



兩人目前在深切治療部留醫，醫院需要為他們安排特別餐單以及插鼻管餵食。兩人體重增加前，甚至出現再餵食症候群（re-feeding syndrome），這是嚴重營養不良的病人重新攝取營養後，可能會因為電解質異常、缺乏維他命等而造成併發症。



摩爾之前一直不願意帶兩名孩子去醫院，也拒絕接受醫療人員的建議。另外她的男友有時也會對著無力反抗的孩子丟擲玻璃瓶。警方又指出，雖然福利部門收到不少關於被告的投訴，但這是首次因為有人報警而導致警方介入。醫生和兒童福利專家也在報告中指出，如果不是警方調查，兩名小朋友可能會就此死去。







