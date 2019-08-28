淫媒自殺亡：16受害人再作供　籲安德魯王子說真相

有「元首級淫媒」之稱的美國富豪愛潑斯坦早前在紐約監獄自殺身亡，法官周二（27日）舉行聆訊，16名受害人上庭作供，表逹她們對愛潑斯坦之死的失望和憤怒。其中一名受害人在離開法庭時呼籲捲入醜聞的英國安德魯王子說出真相，說：「他知道自己做過甚麼。」



聆訊中，愛潑斯坦的代表律師再次表示對其死因有質疑。有受害人指愛潑斯坦的死，令他逃過司法制裁；有人罵他「膽小鬼」；亦有人指「我絕不會讓他在死亡中獲得勝利」。其中一名匿名的原告指，她們需要知道愛潑斯坦的真正死因，目前情怳令她添新創傷。



聲稱曾在17歲時「被命令」與安德魯王子發生性行為的朱弗雷（Virginia Roberts Giuffre），指愛潑斯坦令她「希望破碎和失去夢想」，當她被問及對安德魯王子聲明的看法，她說：「他知道愛潑斯坦做了甚麼，他可以提供證據，我希望他可以說出真相。」



安德魯王子上周六（24日）發表聲明，指他未曾見過愛潑斯坦的犯罪行為，在他2010年出獄後再與他見面是錯誤，並同情任何受影響的人。另有英媒早前透露，安德魯王子願意在愛潑斯坦一案配合警方調查。