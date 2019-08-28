美媒︰特朗普立場飄忽　中方官員視其可信度為談判障礙

中美貿易摩擦不斷，雙方談判進程陰晴不定。美媒周三（28日）引述中國貿易談判官員報道，中方認為鑑於美國總統特朗普立場搖擺，其可信度成為了中美能否達成協議的關鍵因素。消息續指，官員難以建議中國領導人簽署一份隨時可能被特朗普撕毀的協議，故估計雙方在美國明年大選前難取得成果。



彭博社引述2名不願具名的中國官員消息，形容特朗普的態度就如美國當年應對韓戰時，採取邊談邊打、甚至以戰鬥加速談判的手段。另有3名官員指，中方已就談判破裂制訂應急計劃，包括將美國公司列入「不可靠實體清單」，及刺激經濟措施等。



另外，美國國務卿蓬佩奧周二（27日）表示，華府明白貿易戰對農業州份的影響，但目前未有達成協議的時間表。他強調，美方必須令中國允許互惠貿易，並保護農民的產品和知識產權，以免受到中國侵略和盜竊。



中美貿易團隊預計將於下月會面磋商，但在特朗普多次要求美企避免與中國合作後，雙方經貿漸行漸遠。對中方而言，特朗普對競逐明年大選的政治計算將成為未來談判的重要考量。



中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁

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