耐力賽運動員76日完成創舉　三藩市獨划立槳艇抵夏威夷

為了提高人類關注保護海洋生態，一名西班牙耐力賽運動員近月在美國加州三藩市出發，獨自划一艘立槳艇，橫渡太平洋前往夏威夷。經過長達76日、全長4750公里的旅程後，他上周六（24日）終於抵達終點，是全球第一人完成此創舉。



50歲的德拉羅薩（Antonio De La Rosa）自6月9日起，駕駛全長6.4米的特別設計潛艇形立槳艇出發，期間只靠風力、海流、自身臂力航行。他每日划艇8至10小時，途中靠吃脫水食物和飲化淡海水充飢，亦要兼顧清潔艇身等工作。此外，他亦會透過衞星導航紀錄自己的行程和與外界聯絡。



德拉羅薩的旅程並不是一帆風順，首周曾被洋流往南沖向墨西哥，幾經辛苦才返回正確路線。而在航程最後一天，他在夏威夷瓦胡島和莫洛凱島之間被強風吹到岩石嶙峋的岸邊，幸而有驚無險，最終經過76天5小時22分鐘，終在上周六上午抵達檀香山。



德拉羅薩抵岸後表示雖然非常疲倦，但是對於能完成壯舉感到很興奮。他說旅程中有很多難忘事，包括度過50歲生日、與鯨魚及其他海洋生物近距離接觸，不過見到海洋漂浮垃圾和廢棄的漁網卻令他感到傷感。