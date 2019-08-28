華郵：特朗普指示農業部解除伐木限制　促進林業採礦

巴西亞馬遜森林大火未止，引起全球對森林環境的關注。美媒周二（27日）卻報道指，美國總統特朗普已要求解除阿拉斯加州通加斯國家森林（Tongass National Forest）的伐木限制。此舉將影響全球最大的溫帶雨林逾半面積，開放予伐木、能源及採礦計劃。



《華盛頓郵報》引述3名消息人士報道，特朗普指示農業部長珀杜在秋天前公布解除伐木限制的計劃，並曾與當地州長鄧利維（Michael Dunleavy）私下討論事件。此舉將削弱前總統克林頓2001年保育通加斯國家森林的「無道路法規（Roadless Rules）」，目前尚未清楚有多少森林面積受影響，國家森林局拒絕回應。



報道指，特朗普受到鄧利維及參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski）施壓，解除興建道路及伐木的限制。穆爾科斯基發聲明指，全體國會代表團及州長均爭取撤除無道路法規，避免阻礙東南地區的可持續及常年發展，並援助日漸萎縮的伐木業。



克林頓在2001年離任前推出無道路法規，在通加斯國家森林的23.7萬平方公里區域禁止興建道路，孕育了多種稀有植披、雲杉、毒參、雪杉，亦令三文魚迅速繁殖等。林木業佔東南阿拉斯加州的職位1%，海鮮加工業及觀光業分別佔8%及17%。