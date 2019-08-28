前行長警告減息令貿戰升級　籲聯儲局勿配合特朗普

美國總統特朗普多番批評聯邦儲備局領導層，指他們未有加快減息步伐，以配合其對中國開打的貿易戰。紐約聯邦儲備銀行前行長、聯儲局前決策人達德利（William Dudley）周二（27日）在報章撰文，要求聯儲局決定減息時，將特朗普一旦連任對美國和全球經濟帶來的威脅加入考慮之列。聯儲局同日回應，強調決策絕不考慮政治因素。



達德利在文章中指出，特朗普對華貿戰打擊美國經濟前景，聯儲局有需要調整包括減息在內的貨幣政策以應對；但如果這樣做會令貿戰升級的話，局方必須慎重考慮。他寫道：「聯儲局官員面臨一個選擇：要麼讓政府在貿易戰升級這條災難性道路上繼續走下去；要麼發出明確信號，如果政府這麼做，一切風險將由總統承擔，包括他在下次選舉中可能落敗。」



達德利又指出，聯儲局「企硬」不配合特朗普，對聯儲局及經濟有3方面好處，首先是令特朗普政府打貿易戰的成本增加，避免貿戰升級；第二是可以藉此重申聯儲局不受行政當局左右的獨立性；第三是讓聯儲局可以保留實力，以防日後需要減息時息率減無可減。



聯署局女發言人史密斯（Michelle Smith）回應達德利的文章，指該局的決策完全按國會授權而行，以維持物價穩定及充分就業，絕對不考慮政治因素。