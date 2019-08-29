《紐時》：中國特工用LinkedIn　招募外國前官員作間諜活動

美國傳媒指中國特工大規模利用等社交媒體，以假身分和帳號接觸並以豐厚經濟條件，招募外國卸任官員、學者和業界人士，為北京當局從事間諜工作。其中一個最被廣泛使用的社交媒體是領英（LinkedIn）。



《紐約時報》周二（27日）報道，這些特工的「甜言蜜語」包括引薦高薪工作機會、提供熟悉中國體制的管道以便進行學術研究等。他們特工會偽裝成學界、企業代表、獵頭公司代表等，並試圖說服目標親自到中國。



其中領英（LinkedIn）受到經常使用，除了因為它是唯一在內地沒有被封鎖的美國主要社交媒體外，它的接近6.45億使用者中，多數都在尋求陌生人給予工作機會，當中的前政府官員在個人資料上往往會標明自己有外交豁免權以吸引僱主，令LinkedIn不只成為潛在的資訊戰作戰平台，也是理想的間諜吸收工具。



美、英、德、法等西方國家的反情報部門已就外國特工利用社交網站吸納人才的情況作出警告，官員更強調中國情報人員特別喜歡採用這個方法。法國《費加羅報》報道，法國情報部門去年10月向政府匯報指，中方當時已利用LinkedIn為主的多個社交網站試圖接觸約4000名法國公民，當中包括公務員、科學家和企業管理層。德國情報人員2017年底也點名批評獵頭公司DRHR等3間企業是中國特工的掩飾機構，當時中方已試圖接觸約1萬名德國公民。LinkedIn後來關閉與DRHR相關的多個帳戶。



美國前官員更是中方重點希望羅致的目標。今年5月，中央情報局（CIA）前特工馬洛里因為將機密文件給予中國間諜，被判監20年。聯邦調查局（FBI）透露，馬洛里是在2017年2月在LinkedIn上回覆一則自稱是智庫代表的中國特工所發訊息，自此成為中方的間諜。



美國前總統奧巴馬時期的白宮官員和外交官布魯恩（Brett Bruen）指出，前年在LinkedIn上與他接觸、自稱是加州理工學院研究員的假帳戶，它的社交網絡聯繫就包括白宮官員和前大使。認為這個假身份「似乎已取得美國政府外交單位中許多人的好感，或已被他們接納。」



LinkedIn發言人萊弗里奇（Nicole Leverich）表示，公司會主動搜尋並移除假帳戶，也有團隊負責搜集包括政府單位等多種來源的情報。



