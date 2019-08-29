瑞典環保少女抵紐約　聲言「對抗自然的戰爭必須完結」

瑞典環保活躍分子16歲少女通貝里（Greta Thunberg）經過逾兩周的橫渡大西洋零碳排放帆船旅程，終於在周三（28日）抵達美國紐約，下月將出席聯合國的零排放會議。她抵達後強調「對抗自然的戰爭必須完結」，更點名批評美國總統特朗普無視科學。



通貝里本月14日隨父親乘搭零碳排放的帆船出發航行5550公里後，周三下午4點後抵達曼哈頓，當她踏上碼頭時受到大批在場等候的支持者歡迎。聯合國派出由17艘帆船組成的船隊，在她最後一小段航程陪伴她。這些帆船象徵聯合國期望在2030年達成的17項永續發展目標。



她在碼頭向傳媒提及亞馬遜森林的大火：「這是令人感到悲痛和可怕的事，簡直難以置信，這是我們必須停止破壞自然的明顯提示。」她又批評特朗普說：「我對他的信息是請聽從科學，他明顯地沒有這樣做。」



通貝里自去年8月在瑞典國會外示威，引來全球學生響應並誕生了「星期五為未來」的每周示威運動。她選擇乘搭帆船「瑪麗齊亞二號」（Malizia II），由摩納哥公主卡羅琳的兒子卡西拉吉（Pierre Casiraghi）擔任船長及德國水手埃爾曼（Boris Herrmann）控制帆船。帆船上也有「星期五為未來」的口號。

