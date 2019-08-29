修例風波：美前駐聯合國大使憂京對港出兵　質疑下一步武統台灣

美國前駐聯合國大使黑莉（Nikki Haley）近日就香港修訂《逃犯條例》風波發表意見，指假如大陸出兵鎮壓香港示威，也可能會用武力控制台灣，因此美國應該要讓大陸明白如果出兵必須付出巨大代價。

黑莉周三（28日）在美媒發表評論，指1997年香港回歸，大陸曾承諾確保香港50年不變，但如今只過了不足一半時間，香港的自由已陷於被摧毀的邊緣。她強調美國絕不希望與北京開戰，因此不想大陸對香港採取行動，令世界變得動盪。她又指香港的命運，關乎美國未來戰略，與美國利益息息相關。

黑莉亦稱，目前北京當局面臨兩個選擇，一是允許港人繼續享有自由，或是對香港出兵。她強調假如大陸出兵，沒有任何外力可以阻止。

她擔心，假如大陸對香港出兵，下一步會武力控制台灣，整個亞洲都會擔心誰會成為大陸下個軍事目標。因此她認為美國須向大陸發出明確訊息，一旦她對香港出兵，將要付出巨大代價。

她又警告美國政府，不要在貿易戰談判中以香港的利益作籌碼，換取陸方妥協。美國政府必須讓陸方明白，一旦對香港作出攻擊，陸美的商務往來將會中斷。