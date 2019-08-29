外媒揭環保部門遭削權　外企或停購大豆抗議伐林

「地球之肺」亞馬遜雨林烈燄令國際痛徹心肺，促巴西極右總統博爾索納羅加緊應對。雖然博爾索納羅強調會推動保護政策，但有外媒周三（28日）揭露當局正削弱環境部門的權力。有專家警告，雨林復原或需數百年，有外企表示或停購巴西大豆抗議。

外媒引述消息人士指，自博爾索納羅上台後，負責保護雨林的巴西環境及可再生天然資源署（IBAMA）權力不斷被削，大減25%預算、限制銷毀用於環境犯罪的重型設備、雪藏精英執法隊伍，令打擊非法伐木等犯罪的行動受阻，農民有恃無恐地破壞森林。IBAMA拒絕置評，環境部長薩列斯（Ricardo Salles）周二（27日）抱病住院，亦未作回應。

博爾索納羅周三表示，將與南美鄰國制定保護亞馬遜雨林的共同政策，並擬立令禁止旱季生火開闢土地。他再狠批法國總統馬克龍指摘他未守環境承諾的言論失實，巴西外交部長阿勞若亦批評馬克龍言語冒犯，表示相信國民都支持博爾索納羅，強調努力撲火的巴西應被視為環境英雄。

另外，有數千巴西網民在社交網站代博爾索納羅，以葡萄牙語及法語向馬克龍的妻子道歉，並標籤「#DesculpaBrigitte」或「#PardonBrigitte」。早前有網民把博爾索納羅及馬克龍的妻子作比較，暗指後者不夠漂亮，博爾索納羅的Facebook帳號竟輕佻回應，被指羞辱馬克龍的妻子。

生態學家指，山火受農牧業等影響而趨頻繁，根據土壤被燒毀程度及氣候變化等因素，被火噬的森林至少要20年以上或數百年光景才能復原。世界最大三文魚生產商Mowi ASA表示，除非南美國家遏制伐林，否則寧願另覓巴西大豆以外的飼料來源。