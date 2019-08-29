華商務部︰美打壓華企必將自損　促取消制裁華為

中美貿易戰愈演愈烈。中國商務部周四（29日）在北京召開記者會，發言人高峰表示，中美經貿團隊一直保持溝通；但他強調，美方打壓中國企業受損的將是美企，敦促美方盡快取消對華為等中國企業的制裁。

對於外界流言中方曾致電美方商討談判一事，高峰指出，中美雙方經貿團隊確實一直保持有效溝通，至於關於9月份中方赴美磋商一事，雙方正在討論中，當前最重要的是為雙方繼續磋商創造必要的條件。他又表示，中方的反制手段是十分充足，但當前形勢下，中方認為應討論的問題是取消對5500億美元中國商品進一步加徵關稅，防止貿戰繼續升級，中方特就此與美方進行嚴正交涉。

高峰指出，中美兩國企業在很多領域的產業鏈中，有着相互依存的關係，打壓中國企業最終受損的會是美國企業，希望美國政府注重企業利益，盡快取消對華為等中國企業的打壓和制裁措施。他又指，中國經濟正在從高速增長向高質量發展，具有韌性巨大的回旋空間，中方有信心、有能力確保經濟發展基本面的良好態勢。

高峰又表示，中國政府加強企業社會信用體系建設，是為打造更加規範、公平、透明、可預期、法制化的營商環境，中方切實保護企業的商業秘密和知識產權，對各類市場主體一視同仁，不會對外資企業採取歧視性做法，更不會採取所謂的打壓措施。

另對於有指國內豬似供不應求，價格上升；高峰指出，當前國內豬肉市場供應總體是有保障，當局會密切跟進市場動態，適時投放儲備豬肉；繼續鼓勵擴大豬肉的進口，確保國內肉類市場穩定。

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