美網攻革命衞隊數據庫　阻伊朗發動油輪戰

波斯灣月前有多艘油輪遇襲，美國把矛頭指向伊朗。美媒周三（28日）報道，華府於6月曾網攻伊朗革命衞隊一個用來選擇攻擊目標的情報數據庫，而是該次網攻後，再無油輪遇襲。

《紐約時報》引述美國高級官員指，美伊長期陷入網絡戰，情況一直處於開戰與和平之間的灰色地帶。美國於伊朗擊落美軍無人機、總統特朗普取消針對伊朗的空襲行動後，在6月20日對革命衞隊的數據庫發動網攻，是持續對戰中重要的攻擊。

官員指，革命衞隊利用數據庫選擇攻擊甚麼油輪及在何地發動攻擊，網攻沒有針對防空及導彈系統，只屬暫時性質，但削弱了伊朗的攻擊能力，影響時間亦比預期長，革命衞隊至今未能修復重要的通訊系統及遺失的數據，包括被離線的軍用聯絡系統。他補充，網攻不如傳統軍事攻擊般可威懾對手停止侵略，但可展示美國的力量。

有部分官員質疑，網攻暴露伊朗的弱點，一旦德黑蘭發現及成功填補漏洞，將令美方失去滲透革命衞隊網絡的機會，這是一個很大代價。

另一邊廂，歐盟委員會副主席莫蓋里尼周四（29日）表示，只有保留現時伊朗核協議的前提下，才支持美國與德黑蘭談判。伊朗外長扎里夫重申，華府必須尊重核協議並停止對伊朗實施「經濟恐怖主義」。