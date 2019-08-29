美企指控台企侵犯晶片專利　恐影響iPhone零件入口

格羅方德（上圖）指控TSMC（下圖）侵犯其晶片專利。（互聯網）

全球第二大半導體企業、美國格羅方德（GlobalFoundries）周一（26日）指控，全球最大半導體企業、台灣積體電路製造公司（TSMC）侵犯其專利，向美國國際貿易委員會投訴，並於美國及德國的法庭提出訴訟。格羅方德要求美國對TSMC頒入口禁令，恐影響iPhone零件等商品交易。TSMC則否認指控。

是次訴訟牽涉範圍極廣，格羅方德的指控對象除TSMC外，亦牽涉其客戶，如蘋果公司、高通、思科系統、Google、聯想集團等。所以，一旦入口禁令獲通過，大量智能電話、個人電腦、電掣、路由器及互聯網硬件的供應，均可能受影響。

格羅方德指控TSMC及其客戶使用其專利晶片技術；副主席阿薩爾（Sam Azar）則指亞洲企業非法使用歐美發明的情況嚴重，需要有人挺身而出。與TSMC為競爭對手的格羅方德指，對方盜用技術的行為嚴重損害己方業務。

TSMC在周三（28日）發聲明回應，指公司尊重知識產權，強調所有技術均是自行研發，將在庭上提供證據反駁格羅方德的指控。TSMC發言人亦稱︰「我們對同行放棄公平競爭、轉而作出毫無根據的指控感失望。我們將以一切方法對抗到底，保護我方的專利技術。」