特朗普指中美舉行另一級別會談　協議需包括堵截芬太尼

特朗普指，中美有另一級別的貿易會談。

美國對總值3000億美元（約2.34萬億港元）的中國貨品加徵15%關稅前夕，中美釋出將舉行談判的訊號。美國總統特朗普（8月29日）接受霍士新聞訪問時提到，中美貿易代表於當天有「另一級別」的會談，但未有披露詳情。他強調，貿易協議其中一項條款是阻止合成鴉片類藥物芬太尼流入美國

特朗普稱：「中國失去數百萬個就業職位，因此希望達成貿易協議。美國猶如嬰兒一樣被中國搶走數百億美元，奧巴馬、小布殊及克林頓時代均是予取予求，我必須做點事情阻止。」他又指中國希望達成貿易協議，加徵關稅是談判的有效工具，呼籲外界拭目以待。

此外，特朗普指曾向中國國家主席習近平表示，希望阻止芬太尼流入美國，該議題將成為貿易協議的一部分。特朗普透露，中美貿易代表已舉行「另一級別」的貿易會談，但並未解釋當中細節，美國貿易代表辦公室發言人未回應事件。

民主黨總統參選人奧羅克指，假如當選總統將立即取消所有特朗普政府的對華關稅，換取中國撤銷對美國大豆、牛肉及汽車的報復性關稅，並要求中國停止不公平貿易政策，如操縱滙率及盜取技術。