不伐算？　民主黨總統參選人每百元Fb廣告費　僅換來1元捐款

美國總統大選明年舉行，20名民主黨候選人爭取在周三（28日）限期前，達到獲得13萬名獨立人士捐款的門檻，以晉身9月及10月的辯論。由於競爭激烈、廣告需求急增，美媒引述業界指，參選人須在Facebook（Fb）投入100美元宣傳，才可帶動增加1美元捐款。

由於Fb的廣告系統是以競投形式進行，廣告需求大增令收費水漲船高。根據數碼廣告研究公司Pathmatics，政治廣告客戶在截至8月14日的3個月內，共投放了9200萬美元於網絡，比去年同期上升24%。加州億萬富翁施泰爾（Tom Steyer）在上周五花近390萬美元廣告費，仍然未能令他在下月的初選辯論中取得一席位。

集中亞裔選民的政治行動委員會「AAPI Victory Fund」，近日希望運用Fb平台吸納支持者，廣告顧問本來預估需要5至9美元以獲得一個電郵地址訂閱，惟最終價格飆升至279美元，令基金須改變宣傳策略。Facebook表示，廣告競投的設計是為了推廣廣告客戶多元化，而不只是價高者得；亦會考慮廣告是否有趣及與目標觀眾是否相關。