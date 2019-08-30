受貿易戰火波及動物園恐難續約　居美大熊貓或要返華

中美貿易戰近日不斷升溫，受影響的不單是兩國經濟及市民生活，更可能波及旅居美國的中國大熊貓要返回中國。

中美於1972年開展熊貓外交，大熊貓玲玲和興興被送往華盛頓史密森尼國家動物園後，一直深獲當地市民喜愛。及至1992和1999年，玲玲和興興分別去世。2000年，中國再將大熊貓美香和添添，租借給史密森尼國家動物園。兩隻大熊貓先後懷有4胎並誕下5名寶寶，但其中1隻出生後夭折。

根據中美協議，4隻大熊貓寶寶當中，其中兩隻已於2010年和2017年先後送返中國，2015年出生的貝貝也將在未來數個月內踏上歸國之旅。明年底，美香和添添的20年租期將屆滿。美媒引述史密森尼國家動物園稱，尚未與中方討論續借大熊貓事宜。

數月前，中國從美國加州聖迭戈動物園收回了深受當地民眾喜愛的大熊貓白雲及幼子小禮物。據知該2隻大熊貓也因租約到期被收回，聖迭戈動物園原本希望能與中方續約，但未能成功。

除上述2個動物園外，亞特蘭大動物園和田納西州的孟菲斯動物園亦有向中國租借大熊貓。有報道指，2家動物園的職員曾表示，能否續借大熊貓取決於中方。