總統初選華裔參選人曝光率奇低　CNN報道偏頗捱轟

美國有線電視新聞網絡（CNN）近日被轟對參選人的報道偏頗，刻意減少台灣移民後代、民主黨總統初選參選人楊安澤（Andrew Yang）的曝光率，在周三（28日）公布最新民意調查時刻意抽起楊安澤，反報道支持率較低的參選人。雖然CNN其後向其參選團隊道歉和修改畫面，但並沒在節目中澄清。

美國華裔實業家楊安澤憑着在電視辯論中良好表現和務實政綱，在最近美國昆尼皮亞克大學的民調中排行第6。但CNN報道6名參選人的支持率時，沒有報道楊安澤的3%，反報道只有1%的奧羅克（Beto O'Rourke）。楊安澤回應事件指：「這是我第一次參選，民調上升後得到的對待令我覺得奇怪和困惑，若我能得到和拜登和桑德斯一樣多的報道，或許我們可以走得更前。」

CNN發言人未有回應事件。根據楊安澤競選團隊發表的數據，不單是CNN，微軟-全國廣播公司（MSNBC）和霍士新聞針對他的報道皆有偏頗的情怳。這些傳媒今年提及熱門參選人拜登的次數已超過4萬次，提及桑德斯和沃倫的次數亦破萬，但楊安澤卻只被提及790次。