愛達荷州現1.6萬年前文物　或推前人類抵美洲1200年

美國考古學家早前在愛達荷州西部發現一批1.6萬年前的文物，證明人類比已知的1.48萬年前更早在該州居住，他們的原居地可能是現時的日本北海道，為人類的遷徙路線提供新證據。

考古學界此前相信，人類從西伯利亞延伸到阿拉斯加、現時已淹沒的白令陸橋（Beringia）地域，再向南遷移至加拿大，但由於當地有巨大冰原阻擋，人類無法跨越，直至冰原於1.48萬年前出現裂縫，形成「無冰走廊」，人類才成功到達美洲。

不過，由俄勒岡州立大學學者戴維斯（Loren Davis）領導的研究團隊，於愛達荷州西部一個相信有1.6萬年歷史遺址的最古老區域，掘出43塊石頭薄片，估計是在製作工具的過程間切下來；另有4塊相信是切割用的薄片，以及一些骨頭。

團隊亦於遺址發現與日本北海道年期相近的石器，相信美洲第一人或來自當時仍屬美洲大陸的北海道或東北亞。戴維斯說：「他們可能從太平洋海岸向南行，再在冰原以南左轉，再向哥倫比亞河流域前進。」上述研究於周四（29日）刊登在學術期刊《科學》，但有學者質疑可信性。