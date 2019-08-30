淫媒自殺亡︰支持者宣稱安德魯王子與性奴合照造假

美國「元首級淫媒」愛潑斯坦在獄中自殺近3周後，法庭於周四（29日）宣布撤銷他涉與未成年人士進行性交易的控罪。與愛潑斯坦友好的英國安德魯王子亦捲入醜聞，其支持者周五（30日）聲稱，外界流傳安德魯與淫媒案未成年受害女子的合照，疑為偽造。

驗屍官確認愛潑斯坦死因是自殺後，檢方於本月10日提出銷案，至周四獲法官確認。不過，由於愛潑斯坦的控罪包括串謀犯罪，故檢方仍將繼續調查；而針對愛潑斯坦財產的民事訴訟則仍然有效。

此外，聲稱是愛潑斯坦性奴的美國女子羅伯茨，早前指自己未成年時被多次安排與安德魯性交。有安德魯的支持者向英國《標準晚報》指，外界流傳安德魯與羅伯茨的合照看似偽造，指出相中人手指太幼不似安德魯，又指兩者身高差異不合理。消息續指，安德魯的法律團隊質疑照片真偽，已要求取得原相調查。另有知情人士指，安德魯對羅伯茨無印象。

羅伯茨2015年爆料，聲稱她未成年時曾被愛潑斯坦當作性奴，期間被迫與安德魯性交。白金漢宮否認事件，而羅伯茨則聲稱「他對自己所作所為心知肚明，希望他能說出真相」。