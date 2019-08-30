強制餵食谷大肝臟被指殘忍　紐約市擬禁售鵝肝

鵝肝的製作方法一直有爭議，美國紐約市議會近日動議全市禁售鵝肝，獲市長白思豪及保護動物組織支持，預料最快今年秋季通過禁令，違例者可處罰款及入獄。不過，有養殖場直指立例的基礎錯誤，反駁不人道指控，稱餵飼方式不會傷害動物。

紐約是美國國內對鵝肝需求數一數二的地區，養殖場待鵝或鴨12周大，便會每隔8小時餵食一次，將15厘米長的膠喉置於的牠們的喙中，再灌注由粟米、大豆和水混合的飼料，過程維持3周，令牠們長出比正常大10倍的肥肝後屠宰，做法惹來不少人反對。

市議會早前動議，禁止所有餐廳及零售商出售鵝肝，但養殖場可繼續生產鵝肝，向其他地方供貨。議案獲廣泛支持，一旦通過，違者最高可被罰款1000美元（約7800港元）及監禁一年。提案的議員里韋拉（Carlina Rivera）表示，鵝肝的生產過程極殘忍，對家禽強制餵食令牠們極度痛苦，而且只有很少餐廳會提供鵝肝，她直指：「這奢侈品不屬於勤勞紐約人的飲食習慣。」

不過，議案預料會打擊當地的飼養場，全美有3個鵝肝養殖場，2個位於紐約。其中一個飼養場的經理亨利（Marcus Henley）憂慮，立例後飼養場有結業危機。亨利聲稱，因家禽沒有反射動作，將喉管放到喉嚨不會哽住，而且牠們亦沒有顯得不舒服。有供應鵝肝的高級餐廳主廚亦指，不支持政府一刀切完全禁售，認為可先實行較嚴格的養殖指引。

議案一旦通過，紐約市將是美國繼加州後第二個禁售鵝肝的地方。芝加哥於2006年通過禁止銷售鵝肝，惟2年後廢除。