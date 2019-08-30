涉向伊朗輸軍備　港企列美國制裁名單

美國財政部周三（28日）將兩個與伊朗政權有關的商業網絡列入制裁名單，指兩者均有向伊朗提供產品，以協助該國發展導彈及核武計劃。其中一個商業網絡被指透過一間香港公司進行交易，後者其中一個註冊地址是科學園。科學園發聲明指涉事公司非租戶。

其中一個網絡「Dehghan Network」透過香港公司Green Industries（Hong Kong）Limited作掩護，向伊斯蘭革命衞隊提供數千萬美元的美國科技及軍用級電子零件。美國財政部指，該公司在科學園、灣仔和觀塘均有關連地址。該公司2014年在香港成立，據公司註冊處資料顯示，董事及股東均為內地人張紅峰。

但財政部指出，Green Industries實際由伊朗人達赫甘（Hamed Dehghan）擁有或控制，以其作為掩護來採購受美國出口管制的軍用設備。財政部也指出，Green Industries在港最少有3個地址，包括科學園二期綠景樓、灣仔盧押道及觀塘一個廠廈單位。

科學園發聲明指，Green Industries (Hong Kong) Limited並非園區租戶，而科學園科技大道東18號綠景樓2樓之地址，亦非由該公司登記使用。