稱美與伊朗火箭爆炸無關　特朗普或洩機密

伊朗周四在高曼尼太空中心發射一枚搭載衞星的火箭，最終發生爆炸失敗告終。美國總統特朗普周五（30日）在社交平網表示，美國與這宗災難事故無關，並上載一張爆炸地點的照片，被指或無意洩露了美國情報部門的機密資料，白宮拒絕評論事件。

特朗普指美國與伊朗發射火箭失敗無關，又稱祝福伊朗好運，找出事故發生的原因。分析師認為，雖然圖片中的解析度遠比美國過去發表的圖片低，但圖片中的陰影和光點令人猜測，特朗普是否私下拍攝了一張不被公開的照片。

回應美國有線電視網絡公司（CNN）記者的查詢，特朗普說：「我只是希望伊朗好，他們遇到了很多的問題，我絕對有權利發布一張照片。」美國國家安全委員會前官員布魯爾（Eric Brewer）表示，該照片極有可能是得到情報部門同意而發放，質疑特朗普此舉雖然合法，但不負責任。

另一邊廂，以色列總理內塔尼亞胡周五則呼籲法國總統馬克龍，避免與伊朗恢復對話，認為現在「與伊朗對話是錯誤的時候」，並表示伊朗正提升其於地區的野心。國際原子能機構（IAEA）同日發表報告，指伊朗繼續維持違反核協議規定的標準，低濃縮鈾庫存截至上周一已達241.6公斤、濃度提升至4.5%，呼籲各方重啟對話。