紐約警查獲70公斤可卡因　估計市值1千萬美元

美國紐約市警方周四（29日）截查一輛私家車時，在車上兩個行李箱發現70多公斤可卡因，估計市值逾1000萬美元（約7800萬港元），當場拘捕32歲的私家車司機，這是近年來在紐約州境內查獲的最大一宗可卡因案件。警方其後在一個倉庫發現相信曾用作藏毒的凍櫃，懷疑毒販把毒品藏在運送冰鮮蔬果的貨車，然後散貨。

毒品管制局（DEA）探員周三（28日）在布朗克斯區狩獵點（Hunts Point）發現一輛貨車及一架凍櫃拖頭貨車進入倉庫。探員於翌日上午11時許在倉庫外發現一輛私家車進入倉庫，該私家車之前曾多次進出倉庫，為了掩人耳目而掛上不同車牌。私家車逗留1小時後離開，探員尾隨一段距離後採取行動，拘捕車主馬爾特-韋拉斯（Miguel Marte-Veras）。檢獲的可卡因全部用塑膠袋封裝成磚塊狀，共有70多塊，每塊重約一公斤。

探員於當日下午5時許取得搜查令進入倉庫搜查，他們發現一個藍白色、裝滿木瓜和椰子的凍櫃，該凍櫃正是前一天由拖頭貨車運入倉庫。緝毒犬在凍櫃內發現毒品痕迹。調查人員檢查後發現，貨櫃頂部設有暗格，估計是用來藏匿毒品。馬爾特-韋拉斯被控販毒和違法管有違禁藥品等罪名，周五（30日）已提堂。美國海關本年3月在新澤西紐瓦克港查獲一起可卡因走私案，收繳約1.45噸可卡因。