中美明同步互徵新關稅　特朗普預期9月繼續談判

中美將於香港時間下周日（9月1日）正午同步互徵新一輪關稅，美國總統特朗普周五（8月30日）表示，美國會如期向新一批中國貨徵稅，同時透露中美有保持對話，預料雙方9月會有磋商。中國官媒同日發表社評，批評美國分階段加徵關稅，令貿易摩擦風險進一步上升。

特朗普離開白宮前往大衞營時，向記者表示會繼續向中國貨品加徵關稅，但指中美一直有通電話，正安排會面，他指：「我想在9月的會面會繼續，不會取消。」白宮則未有公布確實日期。特朗普又表示，美國賺取巨額的關稅收入，但中國要以人民幣貶值來應對美方加徵的關稅，顯示中方受到嚴重打擊，而愈來愈多企業亦因關稅問題而撤出中國，認為中國正經歷最困難時刻。

中美的關稅戰升級，商界憂慮經營環境會更惡劣。特朗普則否認關稅打擊美國經濟，反指是企業管理不善，把問題歸咎於貿易戰，又再次要求聯儲局減息刺激經濟。特朗普又試圖鞏固農民支持，宣稱會用部分關稅收入補貼他們，相信農民會支持他繼續打貿易戰。

中國外交部周五表示，中美雙方維持有效的溝通；官媒則在周五發表社評，批評美國分階段加徵關稅，令貿易摩擦風險進一步上升。非理性做法無助解決問題，已不利中美，亦不利全球人民的利益。敦促中美雙方合作解決問題。

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