傳統腸鏡不易清潔　致病人交叉感染播抗藥性病毒

前用於胰腺和膽管診症的傳統腸鏡，多次重用及不易消毒清潔。（Getty Images圖片）

美國《紐約時報》周四（29日）報道，目前用於胰腺和膽管診症的傳統腸鏡，多次重用及不易消毒清潔，可能導致病人交叉感染，更可能傳播難以治療的耐抗生素病毒。美國食品及藥物管理局（FDA）敦促醫療器械製造公司推出不可重用的新型腸鏡，降低感染風險。

目前使用的腸鏡以塑膠及橡膠物料包裹，以免刺傷病人的內臟。不過，腸鏡的端帽在診症過程無法避免觸及血液、細菌和人體組織，而且無法移除及構造特殊，亦無法透過蒸汽清潔消毒，只能依靠手洗，然後放進類似洗碗機的儀器用化學物消毒。有專家發現，難以徹底清潔的腸鏡會導致病人交叉感染，並感染難以治療的耐抗生素病毒。

FDA的測試發現，即使經過正確清潔，二十分之一的腸鏡仍殘留大腸桿菌等致病微生物，美國每年有50萬宗醫療程序使用腸鏡，導致數以百計的感染。目前市面上只有2種腸鏡擁有可替換的零件，預計不可重用的新型腸鏡最快明年上市。FDA要求製造商對新設備作感染率測試，確保新設計能有效降低感染風險。

FDA醫療器械和輻射健康中心主任舒連（Jeff Shuren）指，從醫療機構成本及市場上現有設備而言，立即把傳統腸鏡更換成新型腸鏡是不可能，醫療機構從現在就應該開始更換，投資和採購都應該轉用不可重用的新設備。他認為，病人不需過分恐慌，被污染腸鏡感染的風險相對較低，一刀切停用傳統腸鏡會造成設備短缺，更會讓病人失去可拯救生命的治療。