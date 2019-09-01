首階段加徵關稅　消費者聖誕買鞋多付40億美元

美國於周日（1日）起對價值3000億美元（約2.34萬億港元）中國貨物加徵15%關稅，首階段涉及1120億美元（約8736億港元）中國貨物。有美國鞋類進口商估計，民眾在聖誕節期間可能多付40億美元（約312億港元）購買鞋子及靴子。

首階段加徵關稅的貨物包括電視、智能手錶、尿片、鞋類及運動用品等，多達69%美國採購的中國貨物加關稅，目前的稅率是29%，本年12月15日加徵第二階段關稅後，近99%美國從中國進口的貨物將受影響。自特朗普政府發動貿易戰以來，中國進口貸物的平均關稅由前年的3%劇增至24.3%。

為了避免把成本轉嫁予消費者，有零售商嘗試逼使供應商「硬食」。三藩市一名電腦硬件店東主透露，因供應商已加價10%至20%，他亦準備把中國製產品加價。美國商會執行副會長、國際事務負責人薄邁倫（Myron Brilliant）稱，擔憂加關稅可能令每名美國消費者每年多付1000美元（約7800港元）。

中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁