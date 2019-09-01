駕車遇水淹急電911　婦人遭接線生斥「閉嘴」後溺斃

美國阿肯色州一名婦人早前駕車派報時，座駕遭洪水沖走受困。她打911報警求救，惟報案中心女職員接聽時竟稱「學一課吧，下次別在水中駕車」，又叫婦人「閉嘴」。婦人最終因救援不及溺斃，該段報警錄音上周四（29日）公開，引發軒然大波，警方已介入調查。

47歲婦人史蒂文斯（Debra Stevens），本月24日凌晨4時許如常駕車派送報紙，惟不幸遇上洪水。不諳水性的史蒂文斯慌忙報警，連聲指「救救我！我不想死！」未料，接線的女職員雷諾（Donna Reneau）在22分鐘的通話中，不旦未有安撫慌亂的對方，更稱︰「你該閉嘴了。」

雖然救援人員在接報12分鐘後到場，但由於現場水浸嚴重而無法接近車輛，約1小時後方將史蒂文斯救出，其時她已不幸溺斃。雷諾在事發前已準備離職，當天是她最後一次值班；而她在去年曾被警方表揚為「盡心盡力的接線員」，亦曾聲稱「我關心我的工作和每位通話人士」。

通話曝光後，警長貝克（Danny Baker）承認接線員的回覆「有時是無情和不近人情」，但強調雷諾的行為並非犯罪，亦非有違警方方針。他指︰「我們都希望能做到更好的應對。」