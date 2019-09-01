FBI引紅旗法　充公前海軍陸戰隊武器

美國一名支持總統特朗普的前海軍陸戰隊員，早前在俄勒岡州波特蘭市市長宅邸外，公然聲言若遇攻擊，會向政治組織反法西斯運動（ANTIFA）成員反擊下殺手。當地傳媒報道，他日前遭聯邦調查局（FBI）引用該州去年1月才生效的《紅旗法》，沒收5支槍械，但並未被落案起訴。

一批右翼分子今年7月，在波特蘭市長惠勒（Ted Wheeler）官邸外集會，抗議當局處理近期的暴力示威不力，令他們需要找方法自保。32歲的科菲爾德（Shane Kohfield）當時穿上護甲和戴上特朗普的招牌紅色「讓美國再次偉大」棒球帽，向參與者喊話：「若ANTIFA首先殺害我們，我會以其人之道還治其人之身，我已有了將他們剷除的周詳計劃。」

報道指科菲爾德這番言論引起FBI聯合反恐部門關注及開始調查，並於7月25日獲法庭批准，向科菲爾德發出「極端危險保護令」，勒令他需在退伍軍人醫院接受監管20日、繳出5支槍械，包括一支AR-15自動步槍、一支手槍、一支步槍及一支獵槍，以及不准參與在波特蘭地區舉行的示威。

FBI沒回應有關報道，科菲爾德則承認曾作出有關恐嚇言論，但從沒有意圖造成傷害。據報曾兩度在伊拉克服役的科菲爾德患躁鬱症，而FBI引用的《紅旗法》，是容許執法部門或家人向法庭申請禁令，充公被認為有潛在危險人士的武器。