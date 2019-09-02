台軍擬購高機動火箭系統　射程覆蓋大陸沿海範圍

繼購買M1A2主戰坦克及F16V戰機後，台灣的國防部近日擬再向美國採購射程達300公里的M142高機動火箭系統（HIMARS）。由於該種武器的射程覆蓋對岸的大陸沿海範圍，台方為避免刺激陸方，將把HIMARS定義為「跨區增援」裝備，先行少量購買。目前此採購案尚有待正式向美方提出。

台媒周一（2日）引述軍方消息指，台方近月成功購買坦克及戰機，故嘗試再採購更多軍備。HIMARS採購案因未正式提出，故暫未列入明年的國防預算書中，但預料軍方將在短時間內提出採購。HIMARS屬戰術壓制武器，倘部署在台灣西岸，將可威脅台海對岸的大陸沿海範圍。

報道指，HIMARS形同戰術導彈，因射程遠，可支援台軍南北防衞作戰及攻擊敵方的登陸目標。台軍目前已在外島部署射程40公里的雷霆2000多管火箭系統，中科院亦正研製射程100公里的增程火箭彈。

除了HIMARS，台國防部亦決定採購逾100輛美製M109A6自走炮，預算約300億元新台幣（約75億港元），稍後將向美方提交採購案。有軍方官員表示，現役的M109A5自走炮已使用逾20年，購買M109A6自走炮是因其機動性高、移動速度快。台軍長年爭論購買M777榴彈炮抑或M109A6自走炮，前者需要牽引車，機動性不及後者。

台媒指，本年度的國防預算已提交立法院，其中108輛M1A2主戰坦克的採購案，由本年起執行至2027年，預算為405億元新台幣（約101億港元），國防部暫未回應報道。

另外，為因應大陸軍事威脅，台空軍將在明年編列44億元（約11億港元），在台中清泉崗機場建立36座抗炸機堡，以確保戰力在戰時得以發揮。