加州潛水遊船起火　傳至少34人死

美國加州南部周一（2日）發生嚴重海難事故，一艘載有39人的潛水遊船凌晨在聖克魯斯島附近海域起火，霍士新聞曾引述消防官員指，全船共有34人死亡。大火疑因波及船上燃料而一直復燃，令救援人員無法登船，目前僅得5名船員獲救。

事發於洛杉磯對開的聖克魯斯島附近海域，約23米長的潛水遊船「概念號（Conception）」在凌晨約3時半起火。現場照片可見，船上火光熊熊、船身損毀嚴重，當局指至少30人受到火勢波及。

海岸防衞隊負責人比米斯（Aaron Bemis）稱︰「它一直被灌救又再起火，有可能是因為船上有大量燃油。」他形容火勢極為猛烈，暫時僅得身處主船艙的5名船員得以逃生，而身處底層船艙的乘客則受困火海。比米斯稱，暫未發現任何生還者的迹象，但暫時仍未能確定死亡人數。

而洛杉磯海岸防衞隊則發文指，目前救援人員救出的船員中有一人輕傷，而生還船長正在協助救援。海岸防衞隊已出動2架直升機、兩艘14米長快艇及一艘26米長帆船協助搜救。概念號於上周六（8月31日）展開為期3天的觀光巡航，原定周一返航。