德州槍擊案情曝光　行兇前被炒魷曾打911報FBI

美國德州再度發生大型槍擊案，白人槍手阿托爾（Seth Aaron Ator）以步槍向途人掃射，造成多人死傷。當地警方周一（2日）表示，槍手行兇前數小時被解僱，並在行兇前報警，形容他「捲入墮落旋渦」。

聯邦調查局（FBI）探員庫姆斯（Christopher Combs）指，阿托爾上周六（8月31日）被油公司辭退後，曾致電FBI的爆料熱線，又打電話予當地警方，「語無倫次地說出他感受及經歷的多次暴行」。庫姆斯表示：「他早上不知醒，充滿怒氣地走進公司。」警方曾收到他公司報警求助，但警員抵達時他已離開。

阿托爾致電FBI約15分鐘後，就遇上警員截查他轉線沒有打燈，阿托爾繼而以自動步槍，從車內開槍射向站在車尾的警員，又向沿途的車輛和商場開槍，再殺郵政局職員並騎劫郵車。庫姆斯形容槍手他的寓所「奇怪」，足以反映他的精神狀態；惟不知他是否曾被確診患有精神病。

當局未有指出阿托爾如何獲得槍枝；美國煙酒槍炮及爆裂物管理局則表示，阿托爾因未能通過背景審查而禁止買槍。德州州長艾博特（Greg Abbott）亦表示，阿托爾在未經背景審查下，獲得用以行兇的自動步槍。