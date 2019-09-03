國家禁毒辦：中國非美國芬太尼主要來源　不應與貿戰混為一談

國家禁毒委員會辦公室（國家禁毒辦）周二（3日）舉行新聞發布會，介紹中國對芬太尼類物質的管控工作情況和成效。針對美國指摘中國向美輸出芬太尼，國家禁毒委副主任劉躍進在會上指，中方近年對該類物質的管控愈來愈嚴，美國因吸食芬太尼而死的人卻愈來愈多，反映中國不是美國芬太尼的主要來源。他亦指，不應將芬太尼和中美貿易戰混為一談。

劉躍進並指出，中國政府自今年5月1日起將芬太尼類物質列管，又採取一系列針對性措施，如公安部清理整頓互聯網上涉及芬太尼的資訊，切斷網上聯絡交易渠道。

公安部又籌建6個毒品實驗室，其中國家毒品實驗室累計投入近600萬元人民幣（約667萬港元），研究制定芬太尼類物質檢驗技術規範。而在北京、浙江、廣東、四川、陝西所設的5個區域分中心毒品實驗室，也力爭年底前投入使用。

劉躍進表示，中美兩國緝毒執法部門多年來合作偵辦的芬太尼案件十分有限。自2012年來，美方向中方通報的芬太尼走私案件線索僅6宗。而去年10月至今年3月，美國海關共查獲芬太尼走私案件229宗，繳獲536.8公斤芬太尼；其中來自中國的只有17宗，繳獲5.87公斤。因此美方僅憑查獲的有限郵包就宣稱芬太尼主要來自中國，缺乏依據，與實際情況嚴重不符。

國家禁毒辦周一亦會同公安部、海關總署、國家郵政局召開視像會議，部署在12個省市開展為期3個半月的打擊芬太尼犯罪專項行動。其中國家郵政局將落實「實名收寄、收寄驗視、過機安檢」三項制度；海關總署將加大對重點口岸出口貨物的查緝力度，查驗出口重點國家的貨物。

美國總統特朗普早前指摘中方未能阻止芬太尼流入美國，強調中美貿易協議其中一項條款，是阻止芬太尼流入美國。對於特朗普把美國的芬太尼問題和貿易戰扯上關係，劉躍進表示，經貿談判與美國國內的濫用芬太尼問題是兩碼子的事，不應攪在一起、混為一談。

他強調，未有認真調查清楚，就無端把矛頭指向中國，把髒水潑向中國，不是解決問題的方法。他亦指，美國很多人都不了解芬太尼的濫用真相，美國政界少數人武斷地將責任推給中國，是誤導了老百姓和媒體。