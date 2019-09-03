「概念號」安全漏洞　廚房起火或困乘客

美國加州潛水遊船「概念號」不幸失火造死悲劇，除了內置燒烤架等可能成起火源頭的電器外，有專家直指廚房起火才是致命因素。事件暴露這種當地熱門水上活動背後，安全漏洞危機螫伏，隨時樂極生悲。

「概念號」由總部位於加州聖巴巴拉縣的真理水上運動公司（Truth Aquatics Inc.）擁有，事發時由Findstad's環球潛水探險公司承租，其老闆娘兼帶隊專業潛水教練亦是失蹤者之一。而真理水上運動公司業界聲譽良好，安全意識頗高。

概念號自1981年服役，每年須通過海岸防衞隊檢驗才能續牌。官方網站平面圖顯示，甲板下設有一間有46個雙層床位的房間，只有一條離廚房很近的狹窄樓梯可通往甲板。艙內裝有滅火系統、甲板上有可供百人使用的救生衣及船，船員亦受過急救訓練。

惟按當局公布的概念號求救內容，有人揭露無法由出口逃生及沒有滅火裝備。有資深潛水員指出，年歲不少的概念號可能仍在使用汽油生火，一旦起火船員就將難以通知乘客疏散及登上甲板逃生。有曾乘坐概念號的乘客表示，早已對沒雙出口感費解，又聲稱房後其實設有一個緊急出口，但營運方從未告知。