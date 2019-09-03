研究：癌症超越心臟病　成富有國家首要死因

加拿大兩個研究團隊分別於周二（3日）在《刺針》（The Lancet）醫學期刊上刊登報告，均表示癌症已超越心臟病，成為富有國家最主要的死亡原因。

根據數據，心臟病仍然是導致全球40%中年成人死亡的主因，前年引致1770萬人死亡。魁北克省拉瓦勒大學的榮譽退休教授德加尼（Gilles Deganais）表示，其研究團隊發現癌症前年已成為全球第二常見主因，佔26%；隨着患心臟病比率下跌，癌症可能在數十年內成為全球首位死因；在富裕國家中更已超越心臟病。

德加尼的研究在10年間追蹤了16萬名分別生活於高、中、低收入國家的成人，發現低收入國家的人民死於心臟病的機率，比高收入國家平均高出2.5倍。研究亦發現非傳染疾病，包括肺炎及癌症，在低收入國家較為少見。

另一個研究則在相同的21個國家分析了病人數據，發現「可變的風險因素」是導致全球7成心臟病個案的主因，包括飲食、行為及社經因素。而高膽固醇、癡肥及糖尿病等新陳代謝風險因素，則佔4成心臟病個案，亦是富有國家的最主要因素。研究亦發現，在低收入國家的心臟病個案，與家居空氣污染、貧乏飲食及低教育程度甚有關連。