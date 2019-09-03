觀光船大火：民眾哀悼死者　女生物學家失蹤

觀光船發生奪命大火後，大批民眾自發周一晚到聖巴巴拉港口、即涉事船隻出發地悼念死者。當局暫未公布遇難者及失蹤者身份，但據報包括一名女海洋生物學家，以及3名事發前數小時在船上慶祝生日的乘客，包括一名隨父母參加潛水團的17歲少女。

民眾在岸邊點起蠟燭悼念，55歲男子巴茨（Daniel Butts）表示，上周五晚與太太在岸邊散步時見到概念號即將啟航，並有6至8人搬運潛水裝備上船。他說：「當時我們在想，這看似將是充滿樂趣的旅程。我們當時見到的乘客可能已死於大火，港口應下半旗致哀。」

熟悉涉事船公司的潛水員岡薩雷斯說，該公司在當地是數一數二最好，形容職員盡職盡責，經常強調安全第一、確保乘客安全。紅十字會則在碼頭附近設立支援中心，提供心理輔導。

當地傳媒報道，概念號其中一名乘客是海洋生物學家芬斯塔（Kristy Finstad），曾表示希望啟發他人欣賞海底世界。家人透露，她的父親1972年成立潛水公司，她現時是其中一名持有人；該公司租用概念號。芬斯塔的丈夫是持牌潛水教練，事發時在哥斯達黎加帶團。