中國美國商會：已有美企撤出中國

中國美國商會（American Chamber of Commerce in China）主席夏尊恩（Timothy Stratford）周二（3日）表示，美國總統特朗普的確在法理上有權下令在中國做生意的美國企業撤出中國，但這樣做將會令他在政治上蒙受損失。他又指目前已經有美國企業離開中國。

夏尊恩接受消費者新聞與消費頻道訪問時說：「總統可以下達令美國公司非常難以繼續在中國做生意，但他會否這樣做並非法律問題，這是個政治和經濟的問題。」他所說的是特朗普上月23日，指不少美國企業已在尋找另一個比中國更好的選擇，或者回到美國設廠。

他又表示，特朗普若行使權利，引用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），將是非常激進的一步。他說：「我相信美國多個層面的領袖和他所屬的共和黨都會出現反彈，因此我不相信他會走這一步。」

夏尊恩又透露，不論特朗普會否下令，目前已有不少企業撤離中國。他說：「貿易戰拖得愈長，對其結果的預測就會更困難。」他又認為中方面對的最大難題是無法看穿特朗普的真正意圖，因此難以對美方作出承諾。

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