埃爾帕索分店槍擊餘悸下　沃爾瑪宣布限制出售子彈

鑒於美國致命槍擊案頻生，當地著名大型超市沃爾瑪周二（3日）宣布，停止出售手槍和部分軍事款式槍械的子彈。沃爾瑪並表示「不能接受」美國槍械問題的現狀。

德州最近發生兩宗嚴重槍擊案，包括一個月前在埃爾帕索沃爾瑪分店造成22人死亡的悲劇後，沃爾瑪決定採取有關後續措施。沃爾瑪也同時宣布，會指示顧客不攜帶任何火器進入旗下店內。以往美國大部分州份容許國民帶槍進入超市，但有關做法在最近數星期引起安全恐慌。

沃爾瑪行政總裁麥克米倫呼籲國會和白宮採取「有常識的」措施，例如購買槍械時對買家進行更嚴格背景審查。他說：「我們以往也很清楚，那些恐怖的事情發生了，然後焦點慢慢褪色。我們不應容許這個情況發生。國會和政府應該行動。」

這間全球規模最大的批發商計劃將在子彈市場的佔有率由20%降低至大約6%至9%，並停止銷售用在短槍管步槍的子彈，雖然這種槍主要用於打獵，但它的子彈可以用在其他軍事款式槍械。而唯一出售手槍的阿拉斯加州分店將會停售。之後沃爾瑪出售的槍械主要是獵槍、散彈槍及相關彈藥。沃爾瑪也會繼續出售「運動型」槍械。