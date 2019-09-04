制裁伊朗太空研究項目　魯哈尼：不會和美雙邊會面

美國國務院周二（3日）宣布，對伊朗太空總署及其下屬的兩個研究機構實施制裁。這是美國首次對伊朗民用太空項目採取制裁措施。伊朗總統魯哈尼隨即表示不會和美國舉行任何雙邊會面，並威脅會在數天內進一步減少對2015年核協議履行的承諾。

美國國務卿蓬佩奧在聲明中表示，這次被制裁的機構包括伊朗太空總署、伊朗太空研究中心和航天研究中心。伊朗民用太空項目中的相關技術與彈道導彈項目所用技術一致。伊朗的這些民用項目可以使當局獲得導彈發射相關技術的經驗，因此美國決定對這些機構進行

制裁。蓬佩奧聲言不會允許伊朗把太空項目當作幌子，實際進行導彈項目研發。

蓬佩奧指出，伊朗上月29日進行的衞星試射證明了「有關威脅的緊迫性」，並強調美國制裁伊朗太空項目是提醒國際社會，與伊朗在太空技術方面的合作，實際上是協助伊朗建立核武發射系統。根據美方相關規定，受制裁對象在美國境內的資產將被凍結，美國公民不得與其進行交易。伊朗方面一直否認以太空項目名義研發武器。

而在制裁措施出台後不久，魯哈尼在伊朗國會發表演說時強調，和美國的任何會面都需要處於6國在2015年所達成核協議的框架內進行。他說：「可能有點誤會，我們說過很多次，我再重覆一次，我們對和美方舉行雙邊會議沒有任何決定。基本上我們不想和美方舉行雙邊會議。如果美國撤回所有制裁措施，我們可能會和以往一樣，在5+1會議上對話。」

伊朗與伊核問題六國，包括美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國，在2015年7月達成伊朗核問題全面協議。根據協議，伊朗將限制核計劃，國際社會則解除對伊朗制裁。但去年5月，美國總統特朗普宣布退出協議，隨後逐步重啟對伊朗制裁。伊朗近日和英、法、德三國官員嘗試挽救有關協議，但法國外長勒德里昂表示依然有不少障礙。