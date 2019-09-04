YouTube涉違保護兒童私隱　Google付1.7億美元和解

美國科技公司Google旗下YouTube早前涉嫌違反保護兒童私隱條例，美國官員周三（4日）表示，Google與美國聯邦貿易委員會（FTC）及紐約州司法部達成和解協議，同意支付1.7億美元（約13.26億港元）罰款，解決非法收集和分享兒童資料的指控，成為同類案件中的最大筆和解金額。不過，有關注團體認為罰款仍然是太少。

報道指，FTC以3比2的票數同意與Google的和解安排，和解協議亦要求YouTube改變處理兒童資料的方式。FTC主席西蒙斯（Joe Simons）表示，YouTube向客戶宣揚其平台很受兒童歡迎；又指Google拒絕承認平台是明顯針對兒童。

YouTube代表發聲明指：「我們以後將不依照用戶的年齡，把所有觀看YouTube兒童內容的用戶數據視為來自孩童，這意味我們在支援服務運作方面，將限制收集及使用從為兒童而設的影片數據。」聲明又指，YouTube將在同類內容中，停止提供個人化廣告及評論、通知等功能。有民主黨人則要求加大懲罰幅度，指和解協議不足以讓Google向投資者發出警告。

Google YouTube 醜聞不絕：