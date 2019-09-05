亞馬遜最高大樹幸未遭火噬　博爾索納羅續炮轟馬克龍

亞馬遜森林大火延燒數周，巴西和英國的科學團隊周三（4日）帶來喜訊，指全雨林最高的參天巨樹所幸未有被大火波及。另一方面，巴西極右總統博爾索納羅因大火而引起的國際風波仍然未息，周三再次批評聯合國與法國總統馬克龍干預巴西內政。

全亞馬遜雨林最高的大樹位於並非火場的巴西北部，團隊以航空感應器確認它未遭火噬。該棵大樹屬「Dinizia」品種，足足有88米高、樹幹周界達5.5米，極為巨大。

此外，智利前總統、聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）早前對巴西的人權問題表示擔憂，稱：「單單是里約熱內盧和聖保羅，已經有1291人被警方殺害……在最近幾個月，我們看到巴西的民權和民主空間不斷收窄。」

博爾索納羅周三即發文反擊稱：「巴切萊特跟隨馬克龍的步伐，透過攻擊我們最英勇的警隊和軍人，以干預我國的內部事務。」他更稱讚智利70年代的右翼極權總統皮諾切特以嘲諷巴切萊特。巴切萊特的父親當年在皮諾切特被捕及虐待，最後死於獄中。

馬克龍此前曾要求全球努力去保護亞馬遜雨林，並建議向博爾索納羅施壓；結果遭後者斥為「殖民心態」、企圖與其他富有民主國家「買下」巴西的主權，雙方關係趨緊張。