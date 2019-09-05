颶風多里安致大批房屋被毀 至少20人亡

加勒比海國家巴哈馬遭颶風多里安吹襲，當局周三（4日）稱，北部地區成千上萬房屋被毀，死亡人數上升至20人。

巴哈馬衞生部長桑茲表示，颶風多里安過境期間，大阿巴科島、大巴哈馬島遭到襲擊；颶風離境後，災區已放晴，救援人員發現多人遇難，其中17人來自大阿巴科島，3名來自大巴哈馬島。死亡人數預計將繼續上升。

該兩座島嶼共計有7萬名居民，以海濱度假聞名。紅十字會發言人科克倫日前表示，災區約45%的房屋遭到嚴重破壞或摧毀，頹垣敗瓦一片狼藉。街道被洪水淹沒，陸上堆滿了擱淺的船隻和散落的貨櫃箱。聯合國估計稱，巴哈馬災區急需40萬份食物、飲用水等救援物資。

美國總統特朗普周日（1日）在Twitter上誤稱亞拉巴馬州會受多里安影響，但其後當局作澄清。而特朗普周三在白宮展示多里安的路徑圖，被記者發現曾用黑筆作修改，將亞拉巴馬州列入受影響範圍。數小時特朗普被問及此情況，他只表示不知道，堅稱最初路徑顯示亞拉巴馬州會受影響。

多里安最高持續風速為每小時176公里，在輕掃過美國佛羅里達州、喬治亞州沿岸後，它已向北移動至南卡羅萊納州，並將帶來「危及生命」的風暴潮。當地逾100萬人現已被要求強制撤離。