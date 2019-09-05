14女遭司機性侵　向電召車公司Lyft提集體訴訟

電召汽車服務愈來愈普及，惟乘客安全問題一直為人詬病。美國第二大電召汽車公司Lyft，周三（4日）遭14名性侵女受害人在三藩市法院提出集體訴訟，指控保障乘客安全不力，包括疏忽調查司機背景，亦未有適當處理受害人的投訴。Lyft則強調不時優化政策，並以乘客安全為首要考慮。

根據法庭文件，涉及的案件在2018年1月至2019年6月間發生，部分受害者上車前曾喝酒，司機則趁機犯案。其中一名受害者指，司機在強暴她後，更用其手機強行多付25美元（約200港元）貼士。

原告指摘Lyft早於2015年已知悉旗下司機涉嫌性侵女乘客，惟接獲投訴後未曾主動報案，阻礙執法機構調查，亦不會向受害人交代涉事司機的情況，有司機甚至繼續受聘。她們又批評Lyft沒有採取預防措施，如車內錄像、禁止司機關閉應用程式、或在異常情況自動發出警報等。

據悉，Lyft在2014至16年間收到近百宗相關投訴，受害人遍及東西岸。Lyft承諾會更努力改善公司政策及產品設計，提高安全標準，確保乘客及司機安全。