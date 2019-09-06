生還船員多次救人　大火堵通道致逃生無門

美國加州南部早前發生潛水觀光船概念號奪命大火，造成34人死亡。全國運輸安全委員會經調查披露，生環的5名成員曾數次嘗試救出被困船艙的33名乘客與另一女船員，惟終究失敗。

潛水觀光船發生火警時，罹難者當時在主甲板下的船艙睡覺，只有留在甲板的船長及船員生環。委員會委員霍明迪（Jennifer Homendy）表示，生環者作「非常長時間、詳細和全面的問話」。其中一名船員表示，他被嘈吵聲弄醒，但不是火警鐘，驚見廚房冒出火燄，他嘗試爬樓梯往下，惟大火迅即吞噬樓梯。

其他船員亦由船橋跳到甲板，其中一人因而跌斷腳；其他則試圖穿過廚房的雙重門，再入下方的船艙救人，但樓梯及逃生艙口均是通往廚房。船員發現廚房門已著火，他們其後繞到船頭，企圖打破窗門進入船艙，但不成功。由於火勢太猛，濃煙高溫迫使船員須跳船。

而兩名船員落水後，游到船尾解下救生小艇，返來救回其他船員，又將救生小艇划至附近的船隻求救，並再返回概念號救人，惟仍束手無策。另外，擁有概念號船公司Truth Aquatics，周四（5日）入稟洛杉磯地方法院，引用的海洋法縮窄承擔責任的範圍。