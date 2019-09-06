涉盜通用引擎技術　俄意2漢被起訴

美國司法部周四（5日）宣布，一名俄羅斯籍及一名意大利藉航天專家，涉嫌盜竊美國通用電氣航空（GE Aviation）的噴射機引擎技術而被起訴。

俄籍57歲的科爾舒諾夫（Alexander Yuryevich Korshunov）和意大利籍59歲的比安基（Maurizio Paolo Bianchi）被控偷竊商業機密。案情指，科爾舒諾夫在2013至2018年間聘用前通用意大利分部總監的比安基，協助設計Aviadvigatel企業的噴射機引擎變速器。Aviadvigatel為俄羅斯國營航天企業United Engine Corp（UEC）的子公司。科爾舒諾夫曾為UEC工作，亦是俄國外交部的前官員。

司法部又指，比安基曾聘用數名通用前員工，以研發較小型的引擎。科爾舒諾夫其後詢問對方，可否提供有關通用擅長的闊身機艙引擎的知識。比安基在2018年聘請由通用退休員工組成的第二小組，以製造較大的引擎變速器。

司法部表示，在研發期間比安基的員工使用通用擁有的商業機密。科爾舒諾夫在上周五（8月31日）在意大利的機場被捕，比安基則仍然在逃。若竊取商業秘密及合謀罪罪成，最高可被判監10年。