扎里夫通知歐盟減承諾　美警告勿為伊朗油輪入油

美伊關係持續緊張， 面對美國新一輪制裁，伊朗總統魯哈尼日前下令減少履行核協議的承諾，全面取消核研發的限制。伊朗外長扎里夫已致函歐盟交代有關決定。另外，美國財政部周四（5日）警告，若任何人為伊朗油輪「格雷斯一號」（現已改名「Adrian Darya 1」）協助入油，將面臨被列入制裁黑名單。

德黑蘭周三（4日）表示，將開發先進的離心機以加快提煉濃縮鈾，而伊朗原子能組織將於周六（7日）公開詳盡下一步計劃。魯哈尼早前曾指，若歐盟兌現挽救核協議承諾，伊朗的新措施可受監控及可逆轉。英國對伊朗削減履行承諾表達關注及失望；法國則敦促伊朗避免採取任何令局勢升級的行動。

美國司法部早前指控油輪格雷斯一號載有逾200萬桶伊朗原油，打算運往敍利亞，有違反歐盟制裁之嫌，7月初在英國屬地直布羅院被扣查，後來獲放行，易名後重新啟航。美國財政部警告，任何對它的援助，包括加油服務及支付相關費用等，將被視為支持被恐怖組織伊朗革命衞隊，或被列入黑名單。

另外，美國國防部長埃斯珀指，未有討論有關扣押油輪的計劃。他歡迎法國等國與伊朗展開談判。英媒引述消息人士指，華府未有考慮採取軍事行動，如登上油輪等，以免加劇局勢。