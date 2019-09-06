「科學界奧斯卡」影黑洞團隊奪標　多名華裔學者同享榮耀

被譽為「科學界奧斯卡」的科學突破獎（Breakthrough Prize），2020年度得獎名單周四（5日）於美國華盛頓揭曉。於今年4月公開成功拍得人類史上首張超大質量黑洞相片的視界望遠鏡（EHT）團隊榮獲基礎物理學獎，獲獎金300萬美元（約2354萬港幣）。

視界望遠鏡團隊共有347人，其中包括超過16名來自兩岸的華裔天文學者。他們以分布全球8個地方的巨型射電望遠鏡，組成直徑與地球等同的虛擬望遠鏡，首次拍得5千多光年外處女座M87星雲中的黑洞影像，證實了愛因斯坦的廣義相對論，也是人類首次目睹這一直只在理論中存在的天體，得獎可說實至名歸。團隊負責人德勒曼對得獎感到高興，表示他們稍後會將有關數據整合成動畫，讓一般人都可目睹黑洞吞噬星體的過程。

今年的數學獎則由芝加哥大學的數學家埃斯金（Alex Eskin）以魔杖理論獨得；生命科學獎共有3名得獎者，其中包括研究痛覺細胞信號機制的賓夕凡尼亞大學華裔女學者李曼儀。至於旅美華裔學者陳諧及朱歆文，則分別與多人分享新視野物理學獎及新視野數學獎。有關的頒獎典禮將於11月舉行。

科學突破獎的獎金由Facebook創辦人朱克伯格、騰訊創辦人馬化騰等合資捐出，目的是表彰全球最頂尖的科學家，至今已是第8屆，主要包括基礎物理、數學及生命科學三大獎項，各項可獲300萬美元的獎金；另設「新視野」系列獎項以獎勵有潛質的年輕學者，各得獎者可獲獎金10萬美元（約78萬港幣）。