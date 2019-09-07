特朗普揶揄華「硬食關稅」　庫德洛：談判氣氛將較冷靜

美國總統特朗普周五（6日）再就中美貿易戰在社交網站發炮，形容中國將「硬食」貿易戰帶來的損失。美國白宮首席經濟顧問庫德洛則證實雙方代表下月會面對面討論，但未有具體日期，又認為談判氣氛將較之前冷靜，但到時會處於白熱化階段。

特朗普繼續在社交網站就貿易戰「暢所欲言」，他說：「中國將會吃下關稅。數十億美元湧入美國，被針對的愛國農民從關稅取得大量金錢回報！良好的就業數據、零通脹（聯儲局）。這是中國數十年來經濟最差的1年，會談正繼續進行。對大家都好。」

庫德洛則表示在主要談判代表10月會面前，次一級的談判代表會在9月先見面，不過他拒絕評論會否暫緩原定在10月1日開始、向2500億美元（約1.95萬億港元）中國貨的徵稅由25%增加至30%的舉措。他只認為雙方的面對面會談氣氛會較為冷靜。他說：「我不想作出任何預測，我只能說他們能親自過來是一件好事。我們會希望回到5月時的進度，當時我們已很接近達成協議，可能已在9成議題上有共識。我們能夠談判是很正面的事，可能會有正面的進展。」

他表示美方希望取得短期成果，但如果無法取得成果，「我們會採取更多行動」。他也指出特朗普顯示出使用更多關稅措施作為談判一部分的意圖，但強調談判沒有前設。

中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁